تعرضت الحدود السورية العراقية، صباح الأربعاء، لهزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر وعمق 27 كم.

وحسبما ذكرته وكالة الأنباء السورية، حدثت الهزة الأرضية صباح اليوم على الحدود السورية العراقية، جنوب شرق الحسكة.