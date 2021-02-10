 زلزال بقوة 3.8 درجة يضرب الحدود السورية العراقية - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 3.8 درجة يضرب الحدود السورية العراقية

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 12:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 12:08 م

تعرضت الحدود السورية العراقية، صباح الأربعاء، لهزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر وعمق 27 كم.
وحسبما ذكرته وكالة الأنباء السورية، حدثت الهزة الأرضية صباح اليوم على الحدود السورية العراقية، جنوب شرق الحسكة.

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