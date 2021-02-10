إلزام عمال شركة لحوم ألمانية بالخضوع لحجر الصحي بعد تفشي الإصابات بكورونا

أمرت إدارة الصحة في بلدة هوسوم الألمانية الواقعة في ولاية شلسفيج هولشتاين شمالي البلاد بإخضاع جميع العاملين داخل شركة لإعداد اللحوم، للحجر الصحي وذلك على خلفية تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت منطقة نوردفريسلاند مساء الثلاثاء أنه بالإضافة إلى نحو 270 موظفا عاديا، هناك نحو 40 موظفا يعملون في ثلاث شركات خارجية، وكذلك 19 موظفا يعملون في المكتب البيطري قد تأثروا بذلك الإجراء، وسيخضعون لاختبار الكشف عن فيروس كورونا.

وقالت السلطات إن السبب وراء ذلك القرار هو علاقات العمل المتعددة بين مناطق الشركة المختلفة وعدم التنفيذ الصارم لقواعد التباعد الاجتماعي أثناء العمل.

وأوضحت أن هناك خطرا كبيرا من احتمالية أن يكون الـ 14 موظفا، الذين ثبت إصابتهم بالفيروس، قد نقلوا الإصابة لزملاء آخرين.