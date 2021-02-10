 السعودية تعلن رغبتها بالحضور كـ«طرف أصيل» في أي مفاوضات دولية مع إيران حول برنامجها النووي - بوابة الشروق
الأربعاء 10 فبراير 2021 7:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

السعودية تعلن رغبتها بالحضور كـ«طرف أصيل» في أي مفاوضات دولية مع إيران حول برنامجها النووي

علم السعودية
علم السعودية
رويترز
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 7:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 7:01 ص

أعلنت السعودية، يوم الثلاثاء، أنها تريد الحضور كـ"طرف أصيل" في أي مفاوضات دولية مقبلة مع إيران حول برنامجها النووي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن مجلس الوزراء شدد في اجتماعه الدوري المنعقد يوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان على أهمية "أن تكون الدول الأكثر تأثرا بالتهديدات الإيرانية طرفا أصيلا في أي مفاوضات دولية حول برنامجها النووي ونشاطها المهدد للأمن في المنطقة".

وجاء في بيان للحكومة أن مجلس الوزراء السعودي جدد "مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات العدائية للنظام الإيراني من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وتجاوزاته المستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده أمن واستقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها ودعم الميليشيات المسلحة".

كما جددت الرياض "الترحيب بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها، والتأكيد على استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك