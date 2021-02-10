الغضبان: توسعة محطات المعالجة للصرف الصحي ببور فؤاد لاستيعاب المشروعات السكنية

قال عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 85% من مشروع «الكراسة الزرقاء»، مشيرًا إلى جاهزية 5267 وحدة سكنية للتسليم اعتبارًا من يونيو المقبل.

وأضاف الغضبان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم توسعة محطات المعالجة للصرف الصحي في منطقة بور فؤاد لاستيعاب المشروعات السكنية.

وأوضح أن مساحة الشقق السكنية في المنطقة تبلغ 90 مترًا تطل على ملاحات البحر المتوسط، لافتًا إلى إنشاء أكثر من ثمانية آلاف وحدة سكنية في المنطقة المجاورة.

وتفقد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مستجدات الأعمال الجارية بمشروع «الكراسة الزرقاء»، والذى يشمل 223 عمارة سكنية بـ5267 وحدة على مساحة 90 مترًا شرق كلية التربية الرياضية ببورفؤاد، ورافقه خلال الجولة عمرو عثمان نائب المحافظ، ومحمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، وعماد البرشة، مدير عام الإسكان والمهندسين القائمين على المشروع.