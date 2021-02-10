تواصل الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 9 متهمين بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش التجمع".

وأسند قرار الاتهام إلى المتهمين أنهم فى غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من أبريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية تعمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وأسس جماعة تتبع تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تخدمها هذه الجماعة.

كما جاء في قرار الاتهام، أن المتهمين من الثانى وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولا مع العلم بأغراضها، والمتهم الأول والثانى والتاسعة أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها فى القيام بجرائم إرهابية.

وأضاف أن المتهم الثالث حال كونه مصريًا التحق بجماعة مسلحة خارج البلاد وتعليم الفنون الحربية وسائل لتحقيق جرائم إرهابية أن التحق بجماعة داعش فى العراق وسوريا وتلقى تدريبات وتسلل من عبر الحدود الجنوبية، والمتهم الثامن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد.