برلماني: الزيادة السنوية لرسوم تطوير «النقل الذكي» يزيد العبء على المواطن

علق النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، على رفضه فرض زيادة سنوية على رسوم تطوير منظومة النقل الذكي، قائلًا إن الفترة الحالية يعاني منها المواطنين من ركود اقتصادي نتيجة أزمة كورونا لهذا فزيادة الرسوم تشكل عبئًا عليه.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الثلاثاء، إن الزيادة السنوية المقررة لرسم تطوير النقل الذكي والتي تصل إلى 6% سنويًا لن يقابلها خدمات مرورية يستفيد بها المواطن.

وأضاف أن هناك شرائح من المواطنين المستخدمين لبعض المركبات كالجرار الزراعي بسيطة لهذا كان لابد من مراعاتهم وفرض رسوم بسيطة عليهم، متابعًا: «كنت أتمنى استثناء الشرائح البسيطة من المواطنين».

ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.



