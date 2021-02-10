الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم: العظمى بالقاهرة 25

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا، بارد على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًأ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 25

بورسعيد 15 21

الإسكندرية 14 22

شرم الشيخ 16 28

أسوان 14 31

كاترين 08 20

الإسماعيلية 08 22