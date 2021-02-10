قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنان الراحل عزت العلايلي امتلك القدرة على مقاومة الإغراء المادي، لافتًا إلى أن كبار المخرجين كيوسف شاهين وصلاح أبو سيف كانوا يرون فيه فنًا كبيرًا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الثلاثاء، أن عزت العلايلي احترم تلك النظرة، موضحًا أن اقترابه من المخرج يوسف شاهين أدى إلى تعاونهما في فيلمي «الأرض» و«الاختيار».

وذكر أن دور عزت العلايلي بفيلم «الاختيار» كان مخصصًا للفنان الراحل محمود ياسين، ثم انتقل الترشيح بعد ذلك ليمثله المخرج يوسف شاهين، معلقًا: «لو لم يكن عزت العلايلي بالاختيار لكانت الدنيا تغيرت».

وأوضح الناقد الفني أن الفنان الراحل ابن مرحلة الستينيات والتي استمت بالثقافة والتوجه الوطني والقومي، مؤكدًا أن «العلايلي» لم ينفصل عن تلك المتغيرات، وأصبح موظفًا بالتليفزيون المصري بعد افتتاحه بثلاثة أيام، ثم عمل بعدها في الكتابة والإعداد والإخراج والتمثيل.