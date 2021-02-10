 وفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبدالهادي المجالي بعد أنباء عن إصابته بكورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبدالهادي المجالي بعد أنباء عن إصابته بكورونا

عمان - د ب أ:
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 9:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 9:33 ص

توفي فجر اليوم الأربعاء رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق المهندس عبدالهادي المجالي، عن عمر ناهز 87 عاماً.

 

وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، أن الدفن سيتم بعد صلاة العصر في قرية الياروت في محافظ الكرك. والتزاما بأوامر الدفاع، فإنه لن يقام بيت عزاء، وسيقتصر استقبال التعازي عبر وسائل الاتصال المختلفة.

 

وشغل المجالي عدة مناصب بارزة من بينها رئيس هيئة الأركان العامة وسفير الأردن في الولايات المتحدة ومدير الأمن العام ووزير الأشغال العامة والإسكان.

 

وجاءت الوفاة بعد أنباء عن إصابته بفيروس كورونا، رغم تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس.

 


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