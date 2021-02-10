 إشادة جزائرية باستقبال الزمالك لبعثة المولودية - بوابة الشروق
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إشادة جزائرية باستقبال الزمالك لبعثة المولودية

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 10:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 10:35 م

 أشاد ناصر ألماس رئيس نادي مولودية الجزائر بحسن استقبال نادي الزمالك للبعثة لدى وصولها القاهرة مساء اليوم.

وأثنى رئيس النادي الجزائري ورئيس البعثة على حسن الاستقبال و تذليل كافة العقبات للفريق مشيرا إلى أن الزمالك سيحظى بنفس التعامل الطيب لدى وصوله الجزائر مشددا على العلاقات الطيبة بين الناديين.

وكانت بعثة الفريق الجزائري قد وصلت اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان في استقبال البعثة الدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالزمالك وكذلك إبراهيم رماني نائب السفير الجزائري بالقاهرة.


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