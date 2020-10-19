 رئيس الوزراء السوداني يوجه بمعالجة أزمة الوقود والخبز - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء السوداني يوجه بمعالجة أزمة الوقود والخبز

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 9:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 9:20 م

أعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، تكوين فريقي عمل وزاريين، لإيجاد معالجات مباشرة لأزمة صفوف الوقود والخبز بالعاصمة والولايات، بالإضافة لمعالجة التحديات الأمنية التي تشهدها بعض ولايات السودان مؤخرا.

وترأس الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، أول جلسة لمجلس الوزراء، في تشكيله الجديد.

وأشار حمدوك إلى البداية القوية للعمل مشترك، متعهدا بالعمل المستمر بروح الفريق لأجل السودان، ولتنفيذ برنامج الفترة الانتقالية حول الاقتصاد وبناء واستكمال السلام، والعلاقات الخارجية وإصلاح مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

وشدد على أهمية تحصين السودان من كل ما يحدث حوله، للعبور إلى السلام الشامل والتنمية والتحول الديموقراطي الراسخ.

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