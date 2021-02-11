إصابة سائق إسعاف ومسعف جراء حادث تصادم في المنيا

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شهد الطريق الصحراوي الشرقي، بمركز بني مزار بالمنيا، حادث تصادم بين سيارة إسعاف كانت تقل سائق ومسعف، لإسعاف 4 مصابين، بسيارة نقل، مما تسبب في إصابة السائق والمسعف، ونقلوا إلى مستشفى الشيخ فضل، ببني مزار.

وعلى الفور انتقل الدكتور شريف مدحت مدير إسعاف المنيا ومشرف المحافظة والقطاع للاطمئنان على الزملاء المصابين، وتم نقلهم لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج وتحرر محضر عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكان محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بإشارة من العقيد محمود الحلوانى مأمور مركز شرطة بني مزار بإصابة مسعف وسائق في حادث تصادم.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من (محمد فاروق)، و(عدلي عبد العظيم)، مسعفين بقوة إسعاف بني مزار وتم تحويلهما لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

يذكر أن المسعف والسائق كانا في طريقهما لنقل 4 أشخاص مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الشيخ فضل وأثناء الذهاب تصادمت سيارة الإسعاف بأخرى نصف نقل تابعة لمحافظة قنا.