محاكمة اليمينية الفرنسية مارين لوبان على خلفية نشر صور صادمة لأعمال إرهابية

تواجه السياسية الفرنسية اليمينية مارين لوبان محاكمة على خلفية نشرها صورا صادمة لأعمال إرهابية نفذها تنظيم داعش.

وقالت لوبان للصحافة قبل جلسة الاستماع في نانتير اليوم الأربعاء إنها "محاكمة سياسية".

ويتعين على زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الجبهة الوطنية سابقا، أن تخضع للمحاكمة في الضاحية الباريسية إلى جانب السياسي اليميني جيلبرت كولار، الذي نشر صورة لاعمال عنف أيضا.

وشاركت لو بان عدة صور لضحايا تنظيم داعش عبر تويتر في نهاية عام 2015، وأظهرت أحداها جثة الصحفي الأمريكي جيمس فولي الملطخة بالدماء المقطوعة الرأس.

وفتح القضاء الفرنسي آنذاك تحقيقا لأن نشر صور تصور العنف الذي ينتهك كرامة الإنسان تعتبر جريمة جنائية في فرنسا، وإذا كان هناك خطر من أن يرى القصر هذه الصور، فيمكن أن تتم معاقبة من نشرها بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو (91 ألف دولار).