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الصين والهند تبدآن سحب قواتهما من الحدود المشتركة

وكالات
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 4:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 4:55 م

بدأت القوات الصينية والهندية، اليوم الأربعاء، سحب قواتهما من الحدود المشتركة في منطقة بحيرة بانجونج تسو، وذلك وفقا للاتفاقات، التي تم التوصل إليها في وقت سابق.

وقالت وزارة الدفاع الصينية، في بيان اليوم الأربعاء: "بدأ الجانبان في وقت واحد الانسحاب المخطط له للقوات من الحدود، وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الجولة التاسعة من المفاوضات على مستوى قادة الجيش"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

يذكر أن اشتباكات بين جنود صينيون وهنود اندلعت في مايو ويونيو العام الماضي، في منطقة شرق لاداغ على الحدود.

وأسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا ونحو 45 جنديا صينيا، وبعد ذلك عززت بكين ونيودلهي قواتهما في المنطقة.

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