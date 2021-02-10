البرازيل تطرح مشروعا مثيرا للجدل بشأن المحميات الطبيعية في الأمازون

قدمت الحكومة البرازيلية، اليوم الأربعاء، برنامجا مثيرا للجدل للحفاظ على المحميات الطبيعية في منطقة الأمازون، وذلك بعد انتقادات شديدة لسياساتها البيئية والمناخية.

ويُمَكِّن البرنامج الذي يطلق عليه المسمى "تبني حديقة" الأفراد والشركات من رعاية حديقة وطنية في منطقة الأمازون مقابل 50 ريالًا (9 دولارات) للهكتار سنويا، وفقًا لبيان حكومي.

كانت كارفور الفرنسية أول شركة أعلنت أنها سترعى محمية طبيعية تبلغ مساحتها 75 ألف هكتار في ولاية روندونيا الشمالية.

وتحاول كارفور حاليا تحسين صورتها في البرازيل بعد الموت العنيف لرجل أسود في أحد محلات السوبر ماركت التابعة للشركة في ريو دي جانيرو في شهر نوفمبر الماضي.

وانتقدت منظمة "السلام الأخضر" (جرينبيس) في البرازيل مبادرة المتنزه ووصفتها بأنها محاولة لإخفاء الواقع، واتهمت الحكومة بنقل مسؤوليتها عن تمويل جزء من حماية البيئة في البلاد إلى الشركات.

وقال نائب الرئيس البرازيلي، هاملتون موراو، رئيس مجلس الأمازون، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ، إن البلاد لن يتبقى لديها أموال للإنفاق في منطقة الأمازون بعد وباء كورونا.

ورغم ذلك، أشارت "السلام الأخضر" إلى صندوق الأمازون، وهو صندوق خاص يهدف إلى مكافحة إزالة غابات الأمازون المطيرة والحفاظ عليها، والذي أصيب بالشلل منذ الخلافات حول استخدامه.