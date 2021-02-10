وزارة المالية الصينية تجري فحصا صارما في قضية شركة ديلويت للمحاسبة



ذكر بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الصينية، أن الوزارة ستنسق مع السلطات المعنية لإجراء مراجعة صارمة للمزاعم الواردة في تقرير لموظف بشركة "ديلويت" للمحاسبة، تحدث فيه عن سوء سلوك الشركة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.



وكانت شركة "سينا" الصينية للتكنولوجيا قد ذكرت الأسبوع الماضي أن موظفا من بكين أرسل عرضا تقديميا "باوربوينت" مكونا من 50 شريحة، عدد فيه حالات دالة على سوء سلوك الشركة.



وذكرت الوزارة أنها لن تتهاون على الإطلاق إزاء أي تصرف غير قانوني.



وتحدثت الوزارة مع المسؤولين التنفيذيين لشركة "ديلويت" وطلبت من الشركة إجراء مراجعة داخلية.