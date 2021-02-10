الرئيس الموريتاني يهنئ ولي عهد أبو ظبي بنجاح مسبار الأمل

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن خلاله شعب الإمارات العربية المتحدة على دخول مسبارها الاستكشافي "الأمل" إلى مداره الصحيح على كوكب المريخ.

وأكد ولد الغزواني اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع بن زايد أن هذا الحدث يمثل "نجاحا كبيرا للإمارات ومؤشرا قويا على استثمارها في الإنسان رغم تداعيات جائحة كورونا".

وأوضح مصدر رسمي في نواكشوط أنه تم خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الممتازة التي تربط موريتانيا والإمارات على ضوء نتائج الزيارة الأخيرة للرئيس الموريتاني لأبو ظبي، واستعراض التعاون والتنسيق القائم في مواجهة وباء كورونا العالمي.

كان الرئيس الموريتاني غرد مساء أمس، مهنئا الإمارات العربية المتحدة بمناسبة وصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول المريخ.