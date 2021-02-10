تراجع عدد المواليد في الصين بنسبة 15% خلال عام 2020

سجلت الصين تراجعا ملحوظا في عدد المواليد خلال عام 2020.

وذكرت وزارة الأمن العام الصينية أن عدد المواليد الجدد المسجلين انخفض بنسبة 15% العام الماضي مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت الوزارة أن عدد المواليد خلال العام الماضي انخفض من 79ر11 مليونا إلى 04ر10 ملايين.

ووصف خبراء ذلك، اليوم الأربعاء، بأنه اتجاه ينذر بالخطر وحذروا من أن المجتمع الصيني يبدو أنه يشيخ بسرعة أكبر مما كان متوقعا.

وقد بلغ معدل المواليد السنوي بالفعل أدنى مستوى له في عام 2019 منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949 ، وفقًا لهيئة الإحصاء الرسمية.

وأدى إلغاء سياسة الطفل الواحد التي كانت سارية في الصين ، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ، منذ عام 1976 لفترة وجيزة فقط إلى زيادة المواليد في عام 2016. ومنذ ذلك الحين ، انخفض العدد بشكل مطرد مرة أخرى.