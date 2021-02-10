صحيفة: ناشط مؤيد للديمقراطية يهرب من هونج كونج إلى أمريكا عبر المكسيك



ذكرت صحيفة في هونج كونج، اليوم الأربعاء، أن ناشطا مؤيدا للديمقراطية وصل الولايات المتحدة الأمريكية عقب أن هرب عبر الحدود المكسيكية.



وقال الناشط تسوي لوو -19 عاما- لموقع "ابل ديلي" الإخباري إنه فر من المدينة خوفا من إلقاء القبض عليه وفقا لقانون الأمن القومي الذي فرضته الحكومة الصينية في بكين في المدينة في يونيو الماضي.



وقد وفر هذا القانون الأساس القانوني لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمطالبة بالديمقراطية بحجة مواجهة الانفصال والتخريب والإرهاب والاصطدام مع القوات الأجنبية.



ذكر موقع "ابل ديلي" أن الناشط دخل المستشفى إحدى المرات لمدة أسبوع، عقب أن أصيب بإصابات خطيرة خلال تواجده ثلاثة أيام في الخطوط الأمامية للاحتجاجات في الجامعة الصينية بهونج كونج.



وقال لو، للموقع، إنه تم إلقاء القبض عليه عقب أن سلم نفسه للشرطة أثناء معاناته من الإرهاق.



وخوفا من إلقاء القبض عليه مجددا وفقا لقانون الأمن الجديد، قال لو للموقع إنه فر إلى بريطانيا في أغسطس الماضي، قبل أن يتوجه إلى المكسيك ويهرب عبر الحدود الأمريكية.