حكم قضاة في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة للنظر في الخلافات بين الدول، بأنه يمكنهم الاستماع إلى قضية رفعتها إيران ضد الولايات المتحدة بهدف رفع العقوبات عن طهران.

ووجدت أغلبية هيئة مؤلفة من 16 قاضيا، أن محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، لها اختصاص في النزاع.

ورفعت إيران القضية في 2018 بعد أن أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض العقوبات، في أعقاب قرار ترامب بالتخلي عن اتفاق 2015 الذي وافقت إيران بموجبه على قيود على برنامجها النووي.

وقال الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، إنه يريد العودة إلى هذا الاتفاق، رغم أن طهران وواشنطن لم تتفقا بعد على الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك.

قرار المحكمة يثير استياء الولايات المتحدة

وحاولت الولايات المتحدة المجادلة بأن إيران لا تستطيع أن تبني مطالباتها في المحكمة العالمية على اتفاقية صداقة ثنائية 1955، لكن القضاة وجدوا أن المعاهدة، التي وقعت قبل عقود من الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 والتدهور الحاد في العلاقات مع واشنطن، يمكن أن تستخدم كأساس لاختصاص المحكمة، وفقا لموقع "آر إف آي انترناشونال".

وقال رئيس المحكمة عبد القوي يوسف، إن "المحكمة ترفض بالإجماع الدفوع الابتدائية باختصاصها التي أثارتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي بموجبها لا يتعلق موضوع النزاع بتفسير أو تطبيق معاهدة الصداقة".

واحتفل وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، بهذا الإعلان برسالة على تويتر قال فيها: "انتصار قانوني آخر لإيران بعد أمر 3 أكتوبر 18. لقد احترمت إيران دائمًا القانون الدولي بشكل كامل، حان الوقت للولايات المتحدة للوفاء بالالتزامات ".

كما تم رفض اعتراضات أمريكية أخرى على القضية، ما يعني أن مطالبة إيران ستنتقل إلى جلسة استماع بشأن موضوع الدعوى، قد يستغرق القرار النهائي عدة سنوات أخرى.

بالرغم من أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، لكنها لا تملك القوة لتطبيقها والولايات المتحدة وإيران من بين حفنة من الدول التي تجاهلت قراراتها.

إسرائيل تشعر بالقلق

لكن إسرائيل التي تشعر بالقلق بشأن برنامج الأسلحة النووية الإيراني المشتبه به وزيادة النفوذ العسكري في المنطقة، غير راضية؛ حيث وصفت صحيفة جيروزاليم بوست الحكم بأنه انحراف غريب" لصالح دولة متورطة في "الإرهاب والهجمات من قبل وكلائها ضد الولايات المتحدة منذ عام 1979، "معلقًا على أنه "من المشكوك فيه للغاية ما إذا كانت واشنطن ستستجيب للأمر، لأن المحكمة ليس لديها ذراع إنفاذ".

ومن المقرر أن تقرر محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع ما إذا كان يمكنها تحمل محاولة إيران لإلغاء العقوبات النووية الأمريكية، التي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها في 2018.

جاء ذلك بعد انسحاب ترامب من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA، وهي اتفاقية ست دول بشأن السيطرة على برنامج إيران النووي.

وقررت واشنطن "إعادة فرض وتنفيذ" العقوبات والتدابير التقييدية التي تستهدف، بشكل مباشر أو غير مباشر، إيران والشركات الإيرانية والمواطنين، والتي كانت الولايات المتحدة قد قررت رفعها سابقا.

وفي 4 أكتوبر 2018 ، قال وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، مايك بومبيو إن واشنطن كانت "تنهي" معاهدة الصداقة لعام 1955 كرد فعل على أمر محكمة العدل الدولية بالوصول إلى المساعدات الإنسانية لإيران.

ومستقبل مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة غير واضح

في محاولة لتخفيف القرارات المفاجئة للإدارة السابقة، وقال وزير الخارجية الأمريكي المعين حديثًا أنتوني بلينكين في 2 فبراير إنه "إذا عادت إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه، وبعد ذلك سنستخدم ذلك كمنصة لبناء اتفاقية أطول وأقوى تتناول أيضًا مجالات الاهتمام الأخرى".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع قناة العربية: "المحادثات بشأن صفقة إيرانية جديدة تحتاج إلى مشاركة دول المنطقة، بما في ذلك السعودية"، وهو شرط رفضته إيران على الفور .

وقد يستغرق الحكم النهائي في قضية محكمة العدل الدولية بشأن العقوبات الأمريكية أشهرًا أو حتى سنوات.