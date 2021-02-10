متحدث النيابة الإدارية: الدولة تنتفض لوقف مخالفات البناء

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن المستشار عصام المنشاوي، رئيس الهيئة، أصدر كتابًا دوريًا يضم تعليمات لأعضاء النيابة حول القضايا المتعلقة بمخالفات البناء، لافتًا إلى وجوب إحالة قضايا مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة -حال ثبوتها- إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن القرار موجه لكل القضايا المتداولة بالتحقيق، موضحًا أنه أمر ليس جديدًا من النيابة الإدارية.

وأشار إلى أن المستشار عصام المنشاوي، أشار إلى إحالة الجرائم التي لها أثر على المجتمع إلى المحاكمة التأديبية العاجلة - متي ثبتت تلك الجرائم - لتحقيق الردع العام، وذلك منذ توليه رئاسة الهيئة في أغسطس عام 2019.

وأوضح متحدث النيابة الإدارية أن التحرك يأتي في إطار محاول الدولة الانتفاض؛ لوقف المخالفات وعدم الدخول في مشاكل أخرى، منوهًا إلى أن العقار المخالف لا يبنى خلال يوم وليلة.

وذكر أن الموظف المختص في الحي مسؤول عن مرحلة إيقاف البناء، خلال مرحلة إنشاء المبنى المخالف، قائلًا إنه تتم محاسبة المهندسين والمسؤولين في الأحياء، حال انتهاء بناء المبنى دون اتخاذ أي إجراء.

ولفت سمير، إلى أن منشور اليوم يؤكد على محاسبة مسؤولي التخطيط والإسكان وتوصيل المرافق وحرم الطرق والأراضي الزراعية وكل من له دور في عدم منع إنشاء المبنى المخالف، وفقًا للقانون.

وأصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، توجيها لمديري المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات على مستوى الجمهورية، بوجوب إحالة قضايا مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة -حال ثبوتها- إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.