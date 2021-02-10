مهرجان الساقية للأفلام الروائية يهدي أعمال دورته الـ«18» للراحل محمود ياسين

أعلنت إدارة مهرجان الساقية للأفلام الروائية القصيرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، عن بدء تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة ال"18"، وتستمر في تلقي الأعمال حتى 25 فبراير الجاري أو عند اكتمال العدد.

ووضعت إدارة المهرجان شروطا للأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة الـ18، دورة الفنان القدير الراحل محمود ياسين، وهى أن تكون الأفلام المشاركة تم إنتاجها خلال عامي 2020 و2021، مع ضرورة ألا يكون قد سبق له المشاركة في مهرجانات الساقية السابقة، ولا تزيد مدة الفيلم عن 45 دقيقة ولاتقل عن دقيقتين،ويحتفظ المهرجان بحق استبعاد أي فيلم يحتوي على مادة مسيئة أوعنصرية أو مخالفة للأعراف المصرية.

وكشفت إدارة المهرجان عن قيمة جوائز الدورة ال 18، وهى جائزة الساقية الذهبية وتبلغ قيمتها 3 آلاف جنية ودرع وشهادة تقدير يحصل عليها مخرجو الأفلام المشاركة، والفضية وقيمتها ألفان جنيه، والبرونزية وقيمتها ألف جنيه، بالإضافة لجوائز لجنة التحكيم وقيمتها 500 جنية وشهادة تقدير تمنح لأفضل ممثل وممثلة ومونتاج وتصوير وإخراج وأفضل سيناريو وحوار.