قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يتم دراسة قانون حماية المستهلك بشكل كبير، مشيرا إلى أن هناك مسؤولية كبيرة من أجل تفعيله بالشكل الذي يحفظ حقوق المواطن.

وأضاف «حسام الدين»، خلال استضافته ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أمس الثلاثاء، أنه يتم العمل ليكون المنتج والتاجر حريص على المستهلك، مؤكدا أن قانون حماية المستهلك يعمل على توفير أفضل مناخ اقتصادي.

وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك يعمل بشكل حازم ورادع لكل تاجر مخالف، مضيفا أنه لن ينضبط أي سوق عمل أو مناخ استثماري بدون قوانين.

وذكر رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يتم العمل على تثقيف مجتمع الأعمال، من خلال عقد دورات تدريبية بشكل مستمر، للتوعية بثقافة حقوق المستهلك.

وأعلن جهاز حماية المستهلك في وقت سابق، إطلاق الأوكازيون الشتوي بمشاركة واسعة من التجار والمحلات، مع وجود مجموعة من القوانين التي تحمي المواطن، على أن تصل بعض العقوبات إلى 2 مليون جنيه.



