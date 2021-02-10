مصرع عروس صدمتها «توك توك» في الإسكندرية

لقيت، فتاة، تبلغ من العمر 21 عامًا، عروس، متزوجة منذ 3 أشهر، مصرعها، بعد أن صدمتها مركبة "توكتوك" أثناء سيرها في منطقة السيوف شماعة، شرقي الإسكندرية؛ متأثرة بتعرضها لنزيف داخلي وكسور في الضلوع، وفارقت الحياة.

تلقى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد إصابة فتاة بعد أن صدمها "توكتوك" أثناء سيرها في الشارع ليلًا في أحد الشوارع الجانبية، ولفظت أنفسها الأخيرة متأثرة بنزيف حاد لدى وصولها المستشفى.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، وسؤال "شقيها وزوجها" أفاد بأن الضحية، كانت حامل في شهرها الأول، وأن الأهالي تحفظوا على قائد مركبة الـ"توكتوك" وتم تسليمه للشرطة، وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1965 إداري قسم شرطة ثالث المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.