قال العميد خالد عكاشة، مدير مركز الفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه توقع الوصول لحزمة من الإجراءات الإيجابية تصدر عن الحوار الوطني الفلسطيني المقام بالقاهرة، معربًا عن أمنياته في أن يكون الأشقاء الفلسطينيين على قدر المسؤولية، ويمتلكون إرادة حقيقية للتقدم إلى الأمام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء أمس الثلاثاء، أن الفلسطينيين عليهم رأب كل أشكال الصدع واختلافات وجهات النظر؛ من أجل إعلاء القيمة الوطنية، قائلًا إن الظرف الفلسطيني يحتاج قدرًا من الوحدة، وإنكار الذات والبعد عن أشكال الاختلافات.

وشدد على أهمية الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة خلق واقع جديد تسعى له كل الدول، مؤكدًا على أن القاهرة بذلت كثيرًا من الجهود لدعم القضية الفلسطينية، من دون إغفال أدوار عدة لوزراء الخارجية العرب خلال اجتماع جامعة الدول العربية.

وأشار مدير المركز المصري للفكر إلى أن الوزراء عبروا عن التأييد المفتوح وغير المشروط لكل الأطراف الفلسطينية، مضيفًا أنها رسالة دعم واضحة أمام الفلسطينيين والمجتمع الدولي.

وأكد أن اهتمام الدول العربية رئيس وأساسي ومركزي بفلسطين والقضية الفلسطينية، متابعًا: «التوافق في القاهرة مؤشر إيجابي للغاية، والكرة الآن في يد وقلب كل فلسطيني مسؤول عن الفترة المقبلة؛ لبذل أكبر قدر ممكن من إنجاح مرحلة الانتخابات».

ولفت إلى أن «إعادة ترتيب البيت الفلسطيني فرض عين على كل مسؤول فلسطيني»، موضحًا أن «الشعب عليه مهمة كبيرة وحساسة بأن يكون على قدر المسؤولية وتقديم نموذج يتابعه العالم كله، وصياغة عملية ديمقراطية، والوصول بالعملية الانتخابية بالقدر الشفاف والموضوعي ليحترمها العالم ويدفعها إلى الأمام».