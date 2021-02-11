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الوزيري: الدولة كلفتني بإدارة شركة ستادات... والتغيير ليس له علاقة بالنادي الأهلي

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 11:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 11:48 م

كشف سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة ستادات، حقيقة تكليفه بإدارة شركة برزنتيشن التي تدير قناة النادي الأهلي.

وقال سيف الوزيري في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "الدولة كلفتني الاسبوع الماضي بإدارة شركة بريزنتيشن وستادات وهناك ستراتيجية جديدة لقناة الأهلي".

وأضاف: "محمد مرجان المدير التنفيذي الحالي للأهلي سيكون مساعدا لي في إدارة شركة ستادات ولا يوجد تعارض من وجهة نظري بين منصب مرجان في الأهلي ومنصبه الجديد".

وأكمل: "توليت إدارة شركة صلة من 2015 حتى 2018 وحصلنا على حقوق رعاية الأهلي وسيكون هناك زيادة متوقعة في مقابل رعاية النادي الأهلي".

وواصل: "قناة الأهلي ستشهد بعض التغيرات مع مجلس إدارة (ستادات) الجديد، وتم تكليفي من الحكومة برئاسة مجلس إدارة شركة ستادات منذ 5 أيام".

واستكمل سيف الوزيري: "التغيير في مجلس إدارة (ستادات) لا علاقة له بالنادي الأهلي ووجود محمد مرجان كنائب لي إضافة كبيرة ومستمرون في جميع إنشاءات فروع أندية سيتي كلوب".

وأتم: "الإدارة الجديدة ملتزمة بكل ما جاء في العقود السابقة مع الأهلي بخصوص ملعب السلام والقناة".


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