سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة ستادات، حقيقة تكليفه بإدارة شركة برزنتيشن التي تدير قناة النادي الأهلي.

وقال سيف الوزيري في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "الدولة كلفتني الاسبوع الماضي بإدارة شركة بريزنتيشن وستادات وهناك ستراتيجية جديدة لقناة الأهلي".

وأضاف: "محمد مرجان المدير التنفيذي الحالي للأهلي سيكون مساعدا لي في إدارة شركة ستادات ولا يوجد تعارض من وجهة نظري بين منصب مرجان في الأهلي ومنصبه الجديد".

وأكمل: "توليت إدارة شركة صلة من 2015 حتى 2018 وحصلنا على حقوق رعاية الأهلي وسيكون هناك زيادة متوقعة في مقابل رعاية النادي الأهلي".

وواصل: "قناة الأهلي ستشهد بعض التغيرات مع مجلس إدارة (ستادات) الجديد، وتم تكليفي من الحكومة برئاسة مجلس إدارة شركة ستادات منذ 5 أيام".

واستكمل سيف الوزيري: "التغيير في مجلس إدارة (ستادات) لا علاقة له بالنادي الأهلي ووجود محمد مرجان كنائب لي إضافة كبيرة ومستمرون في جميع إنشاءات فروع أندية سيتي كلوب".

وأتم: "الإدارة الجديدة ملتزمة بكل ما جاء في العقود السابقة مع الأهلي بخصوص ملعب السلام والقناة".