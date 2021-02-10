قال علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، إن هناك ما يسمى عسكرة الفضاء، مشيرًا إلى وضع أسلحة في الكواكب، حتى على سطح القمر.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، أنه يوجد عسكرة حقيقة في الفضاء رغم معاهدة 1969 بين أمريكا وبريطانيا وروسيا، متابعًا: «الاتفاق على الأوراق فقط وليس في الواقع».

ولفت إلى اختراق كل من الصين والهند لاتفاقية لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي والتي وقعت عليها جميع الدول التي تعتبر فضائية، والخاصة بعدم عسكرة الفضاء.