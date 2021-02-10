نقل مسنة تعاني من السمنة المفرطة لمستشفى المنصورة

أمر الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بنقل مسنة تعاني من السمنة المفرطة حيث بلغ وزنها مايقارب 400 كجم وتبلغ من العمر 65 عامًا لمستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي).

واستقبل فريق من أطباء الدولي بجميع التخصصات، المسنة ليتم إجراء جميع الفحوصات والأشعات اللازمة، بالإضافة إلى عرضها على أطباء الباطنة والقلب والأوعية الدموية والعظام والجراحة، ليتضح أنها تعاني من قرح فراش بالارجل وتورم بالقدمين ناتج عن انسداد في الأوعيه الليمفاويه، مما أدى إلى عدم قدرتها على الحركة، كما تعاني من ارتفاع في ضغط الدم.

ووجه مكى إدارة المستشفى بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لها، وعمل اجراءات علاجها على نفقة الدولة.