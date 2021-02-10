أم كلثوم تتصدر احتفالات قصور الثقافة بالغربية

أحيت العديد من المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة الغربية ذكرى وفاة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، الذي يتزامن مع يوم 3 فبراير من كل عام، حيث تم استعراض أهم المحطات الفنية والغنائية في حياة كوكب الشرق، وكيف جاءت نشأتها، وأهم من تتلمذت على أيديهم من عمالقة الفن في مصر.



في دار الكتب بطنطا، أكد الشاعر مصطفى منصور رئيس نادي الأدب، أن أم كلثوم استطاعت بكل عبقرية أن تصل لكل بيت رغم صعوبة القصائد التي تغنت بها، لكنها نجحت بشكل كبير في الحفاظ على مفردات اللغة العربية، وتابع: "كوكب الشرق كان لها المقدرة على عمل صلح بين الجمهور العربي واللغة العربية، وكانت حلقة الوصل بين جميع الطبقات الثقافية من خلال بعد آخر للفن، وهو الإحساس".



تناولت مكتبة سمنود الثقافية أهم المحطات الفنية في حياة سيدة الغناء العربي، التي استمرت نحو الـ50 عاما، قدمت خلالهم العديد من الأغاني، مثل (أنت عمري، فات الميعاد، الأطلال، مصر تتحدث عن نفسها)، بالتعاون مع كبار الملحنين، أمثال الموسيقار محمد عبدالوهاب، بليغ حمدي، رياض السنباطي، ومن الشعراء، إبراهيم ناجي، أحمد شوقي، وغيرهما.



واستعرض بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي أهم الأفلام السينمائية التي قامت أم كلثوم ببطولتها منذ عام 1935، وهم فيلم "وداد"، "نشيد الأمل"، "دنانير"، "عايدة"، "سلامة"، وأخيرا فيلم "فاطمة"، الذي تم إنتاجه في عام 1947، فيما أكد البيت أن حياة سيدة الغناء العربي مليئة بالتضحيات الوطنية، وذلك من خلال توجيه موارد حفلاتها الغنائية لصالح المجهود الحربي لدعم القوات المسلحة في حربها ضد الاحتلال الإسرائيلي.