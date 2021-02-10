قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأثار المترتبة على عدم استكمال العام الدراسي سيئة جدًا على الفرد والمجتمع، لهذا كان الحل الأمثل هو البحث عن وسيلة لتلقي التعليم في بيئة صحية أمنة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أنه مع انخفاض الأعداد في بداية العام الدراسي تقرر تطبيق منظومة التعليم الهجين مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى تغير أسلوب التعليم من الهجين إلى الإلكتروني مع زيادة الأعداد.

وأشار إلى الفارق بين معدلات التحصيل العلمي من خلال منظومة التعليم بالحضور عن التعليم عن بعد، مؤكدًا أن ذلك يتم مراعاته عند اعتماد أسلوب للتقويم.

وذكر أنه يتم وضع أسلوب التقيم وفقًا لأسلوب الدراسة، خاصة وأن من يقوم بالتقيم غير منفصل عن القائم بالتدريس، موضحًا أنه يضع أسلوب تقييم وفقًا لمكتسبات التعليم الإلكتروني.

وأكد اعتماد أسلوب الامتحانات الهجينة من خلال دمج الامتحان الإلكتروني وبالحضور الشخصي، منوهًا أن القرارات تتخذ لتحقيق دراسة في بيئة صحية أمنة.

وتابع: «الدولة المصرية لا تتفاجأ لأنها بجميع أجهزتها وإدارتها وضعت سيناريوهات واضحة تم اختبارها والتدرب عليها في حالة ارتفاع أعداد كورونا»، مؤكدًا أنه تم توزيع جداول الامتحانات على جميع الجامعات في الأسبوع الأول من فبراير.



