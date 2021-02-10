سمير عثمان: إلغاء الـ«فار» في الكأس خطوة إلى الوراء

يرى سمير محمود عثمان، الحكم الدولي السابق، إن خطوة إلغاء العمل بتقنية الحكم الفيديو في كأس مصر خطوة إلى الوراء.
وقال عثمان في تصريحاته لإذاعة "أون سبورت": "لماذا تم إلغاء العمل بالفار في كأس مصر، الكأس والدوري بطولتين تابعتين لاتحاد الكرة، حق الأندية سيضيع".
وأضاف: "(ده تهريج)، لماذا نتراجع في خطوة قمنا بها".
وتابع: "مستوى التحكيم في مصر مُرضي إلى حد كبير، لدينا حكام جيدين مثل محمد الحنفي ومحمود البنا ومحمد الصباحي وأمين عمر".
واختتم عثمان حديثه: "لكن هناك بعض المباريات يحدث بها حالات مستفزة، لا ألوم الحكام فقط لأن جودة التصوير غير جيدة".