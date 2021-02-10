سمير عثمان: إلغاء الـ«فار» في الكأس خطوة إلى الوراء

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يرى سمير محمود عثمان، الحكم الدولي السابق، إن خطوة إلغاء العمل بتقنية الحكم الفيديو في كأس مصر خطوة إلى الوراء.

وقال عثمان في تصريحاته لإذاعة "أون سبورت": "لماذا تم إلغاء العمل بالفار في كأس مصر، الكأس والدوري بطولتين تابعتين لاتحاد الكرة، حق الأندية سيضيع".

وأضاف: "(ده تهريج)، لماذا نتراجع في خطوة قمنا بها".

وتابع: "مستوى التحكيم في مصر مُرضي إلى حد كبير، لدينا حكام جيدين مثل محمد الحنفي ومحمود البنا ومحمد الصباحي وأمين عمر".

واختتم عثمان حديثه: "لكن هناك بعض المباريات يحدث بها حالات مستفزة، لا ألوم الحكام فقط لأن جودة التصوير غير جيدة".