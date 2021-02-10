نهاية مأساوية لعامل بورشة حدادة بالدقهلية

لقي عامل مصرعه بعد أن أختل توازنه وسقوط على قطعة حديد بورشة حدادة بالدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، أخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، ببلاغ لمركز شرطة تمي الأمديد من المدعو عوض محمد الشبراوي الشاذلي، 58 عامًا، عامل زراعي، ومقيم قرية "التمد الحجر" دائرة مركز السنبلاوين، بوفاة نجله "محمد"، 28 عامًا، عامل، ومقيم بذات العنوان، وأثناء عمله بورشة حدادة ببندر تمي الأمديد، ملك المدعو سامي محمد رمضان، ولم يتهم الوالد، أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبانتقال الضباط والفحص، وسؤال شاهدي الواقعة كل من المتولي عباس أحمد المتولي، 53 عامًا، عامل، والسيد حسن السيد علي 37 عامًا، عامل، ويقيمان ببندر تمي الأمديد، قالا إنهم عمال بذات الورشة محل عمل المتوفي، وأثناء صعودهما رفقة المتوفي على الكلارك الخاص بنقل القطع الحديدية الثقيلة بالورشة وأثناء قيام قائده برفع قطعة حديدية ثقيلة في محاولة منهم لتثبيت الكلارك اختل توازنهم وسقطوا أرضًا، إلا أن المتوفي ارتطم بقطعة حديدية متواجدة بالورشة؛ مما أدى إلى حدوث إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، وتوفي أثناء نقله إلى مستشفى المقاطعة العام، فعادوا به إلى منزل ذويه.

وبسؤال مالك الورشة، وزوجة المتوفي أيدت ذات المضمون، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة، يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كدمات متفرقة بالجسم ولا توجد شبهة جنانية.

وحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱ / ۳۹۷ إداري مركز تمي الأمديد.