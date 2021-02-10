ميركل تجتمع برؤساء وزراء ولايات ألمانيا لمناقشة تمديد الإغلاق

من المقرر أن تلتقي المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، برؤساء وزراء الولايات الـ16 اليوم الأربعاء؛ لمناقشة كيفية المضي قدما في احتواء جائحة فيروس كورونا.

وتشير مسودة وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل الاجتماع، إلى أنه من المحتمل تمديد القيود الحالية، التي سينتهي سريانها في 14 فبراير الحالي، حتى شهر مارس.

وتخضع ألمانيا لشكل من أشكال الإغلاق منذ نوفمبر، ترتب عليه إغلاق المدارس ورياض الأطفال والأنشطة غير الأساسية.

ووضعت بعض الولايات الاتحادية بالفعل خططًا لإعادة الفتح التدريجي لرياض الأطفال والمدارس اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

ولم يكن من الواضح في البداية كيف يمكن التوفيق بين تمديد إجراءات الإغلاق وفتح المدارس.

وقالت ميركل أمس الثلاثاء، إنها تعارض بشدة تخفيف أي شكل من تدابير الإغلاق حتى الأول من مارس، بحسب مصادر حضرت اجتماعًا عبر الإنترنت لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.