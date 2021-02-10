 برلماني لبناني سابق: مصر تقف دائما إلى جانب لبنان في المحافل العربية والدولية - بوابة الشروق
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برلماني لبناني سابق: مصر تقف دائما إلى جانب لبنان في المحافل العربية والدولية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 2:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 2:28 م

ثمّن عضو مجلس النواب اللبناني السابق إميل رحمه عمق العلاقات التاريخية والطيبة التي تجمع لبنان ومصر، مشيدا في هذا الصدد بالمواقف التي تتخذها مصر دائما ووقوفها الثابت إلى جانب لبنان في جميع المحافل العربية والدولية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه ظهر اليوم /الأربعاء/ للنائب السابق إميل رحمه.
وذكرت الخارجية اللبنانية- في بيان لها اليوم - أن الوزير وهبه والنائب السابق رحمه، استعرضا خلال اللقاء مقررات وأجواء الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والذي عقد في القاهرة قبل يومين، وموضوع ترشيح مصر للأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لولاية ثانية.

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