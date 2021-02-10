متحدث الوزراء: لجنة أزمة كورونا تصدر قرارا بشأن الدراسة مطلع الأسبوع المقبل

علق المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على تداول شائعات تأجيل الدراسة، قائلًا إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم لم يتخذ قرارًا بشأن الدراسة، وأحال الأمر إلى لجنة أزمة كورونا التي ستنعقد مطلع الأسبوع المقبل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، إن لجنة أزمة كورونا ستنظر في السيناريوهات المقترحة من جانب وزارتي الصحة والتعليم العالي بشأن استكمال العام الدراسي الثاني، ناصحًا الطلاب بعد الالتفات لشائعات تأجيل أو إلغاء الدراسة.

وأضاف أن الدولة تتخذ قرارتها في قطاعي الصحة والتعليم وفقًا للمستجدات على الأرض وبناءً على تقييم الوضع الوبائي، مشددًا على استكمال العام الدراسي بطريقة تحافظ على الطلاب.

وذكر أن القرارات بشأن الدراسة يتكون في مطلع الأسبوع المقبل بعد اجتماع لجنة أزمة كورونا، مضيفًا أن العام الماضي تم استكمال العام عن بعد ولكن كان الطلاب قد حضروا العام الدراسي الأول بالمدارس ولكن حاليًا لم يستكمل العام الدراسي حتى الآن.