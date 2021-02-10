أفادت الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا بأن لجنة شؤون الموازنة في البرلمان سمحت للحكومة بإنفاق 2ر6 مليار يورو إضافية لشراء لقاحات مضادة لكورونا.

وبحسب إعلان هذه الكتل، أفرجت اللجنة عن المبلغ المنصوص عليه في موازنة 2021 اليوم الأربعاء.

كما سيتم تدعيم مبادرة كوفاكس العالمية بـ 5ر1 مليار يورو إضافية، وتهدف هذه المبادرة إلى توزيع ملياري جرعة من لقاحات كورونا على البلدان الفقيرة.

من جانبه، قال دنيس روده، السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وعضو اللجنة إن "شراء اللقاحات مسألة محورية للتغلب على الأزمة"، وأضاف أنه لا ينبغي أن يفشل هذا الهدف بسبب المال.

وتابع أنه من المنتظر استخدام الـ2ر6 مليار يورو الإضافية للبدء في تغيير المسار في شراء اللقاحات "ونحن في نهاية المطاف نشتري المزيد من اللقاحات داخل الإطار الأوروبي من قاعدة أوسع تضم كل الشركات المنتجة الواعدة".

ومن المنتظر أن يتم الاستفادة من الأموال في تمويل اللقاحات التي تم الاتفاق على شرائها حتى الآن على مستوى الاتحاد الأوروبي، كما يمكن الاستفادة منها أيضا في المفاوضات مع منتجين آخرين والمفاوضات الوطنية لألمانيا مع بعض المنتجين.

وتخطط الحكومة الاتحادية حاليا لتخصيص نحو 89ر8 مليار يورو لشراء ما يصل إلى 1ر635 مليون جرعة لقاح.