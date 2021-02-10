 باكستان: مصرع 3 أشخاص جراء اندلاع حريق بمصنع للخيوط في مدينة كراتشي - بوابة الشروق
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باكستان: مصرع 3 أشخاص جراء اندلاع حريق بمصنع للخيوط في مدينة كراتشي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 11:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 11:37 ص
لقي ثلاثة أشخاص في باكستان مصرعهم جراء اندلاع حريق بمصنع للخيوط في مدينة "كراتشي" بإقليم "السند".
ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم /الأربعاء/ عن مسئولي الإغاثة قولهم - إن الحريق اندلع بالطابق الثالث من المصنع الواقع بمنطقة "بالديا" ثم انتشر في جميع الأدوار واجتاح المبنى بأكمله.
وقال المسئول البارز بإدارة الإطفاء موبين أحمد، إنه تم السيطرة على الحريق الضخم وإخماده بعد أن استمر نحو خمس ساعات، مشيرا إلى أن عمليات التبريد جارية في الوقت الحالي.
وأضاف أنه لم يكن هناك مخارج طوارئ بالمبنى كما أن النوافذ كانت مغلقة بقضبان حديدية.

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