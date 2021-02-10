 محققون: الطائرة الإندونيسية التي تحطمت يناير الماضي واجهت مشكلة التحكم في الوقود - بوابة الشروق
الأربعاء 10 فبراير 2021 12:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

محققون: الطائرة الإندونيسية التي تحطمت يناير الماضي واجهت مشكلة التحكم في الوقود

جاكرتا - د ب أ:
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 11:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 11:59 ص

ذكر محققون، اليوم الأربعاء، أن طائرة الركاب الإندونيسية، التي تحطمت في البحر الشهر الماضي وعلى متنها 62 راكبا، واجهت مشكلات لدى نظام "التحكم الآلي في الوقود".

وقال المحقق بالهيئة الإندونيسية للنقل الوطني، نوركاهيو اوتومو، إن الطائرة التابعة لشركة "سريويجايا إير" للطيران، طراز "بوينج 737-500" واجهت مشكلات بذراع التحكم بالوقود للمحرك الأيسر، مما أدى إلى خفض الطاقة الناتجة، كما انحشر الذراع الأيمن قبل وقت قصير من تحطم الطائرة في التاسع من يناير الماضي.

وأضاف في مؤتمر صحفي في معرض الإعلان عن تقرير أولي حول الحادث "حدثت مشكلات في ذراعي التحكم في الوقود".

وقال: "مازلنا نحقق في المشكلة، نظرا لأن هناك 13 مكونا متصلين بذراع الوقود".

ومن المتوقع الكشف عن التقرير الكامل حول الحادث أوائل العام المقبل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك