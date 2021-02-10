 بالصور.. بروفة جنات وفرقتها الموسيقية استعدادا لحفل عيد الحب - بوابة الشروق
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بالصور.. بروفة جنات وفرقتها الموسيقية استعدادا لحفل عيد الحب


نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 4:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 4:26 م

تستعد المطربة جنات لإحياء حفل عيد الحب الجمعة المقبل في دار الأوبرا المصرية.

قامت جنات بالاستعداد للحفل من خلال إجراء عدد من البروفات مع فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، وبرعاية الدكتورة جيهان مرسي.

من المقرر أن تغني جنات عددا من أغانيها الرومانسية الشهيرة، وكذلك أغاني ألبومها الأخير "أنا بانتظارك"، الذى ضم 11 أغنية باللهجة المصرية، تعاونت فيه مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب.

على صعيد آخر، وافقت جنات على دخول مجال التمثيل، وتعمل حاليا على اختيار الورق المناسب.

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