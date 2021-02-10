جنوب إفريقيا تستأنف التطعيم ضد كورونا بلقاح جونسون آند جونسون بدلا من أسترازينيكا



أعلن وزير الصحة الجنوب إفريقي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم استئناف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح جونسون اند جونسون، عقب أن تأكد أن لقاح استرازينيكا أقل فعالية ضد السلالة الجديدة المنتشرة في البلاد.



وقال الوزير زويلي مخيزي خلال مؤتمر صحفي اليوم: "وزارة الصحة ستستمر في المرحلة الأولى من التطعيم باستخدام لقاح جونسون آند جونسون بدلا من لقاح أسترازينيكا".



وأضاف أنه ثبتت فعالية لقاح جونسون آند جونسون ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا المنتشرة في جنوب إفريقيا، مضيفا أن عملية الحصول على الموافقة باستخدامه في البلاد تجرى حاليا.



وتابع أن عملية التطعيم قد تبدأ الأسبوع المقبل، على الرغم من أنه لم يتم تحديد موعد محدد.



يأتي هذا الإعلان بعد عدة أيام من تعليق جنوب إفريقيا لعملية التطعيم التي كانت مقررة مطلع هذا الشهر، عقب أن أظهرت الأبحاث أن لقاح استرازينيكا، التي اشترت البلاد جرعاته أقل فعالية في مواجهة السلالة المنتشرة في جنوب إفريقيا.