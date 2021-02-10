أكد الشيخ منصور بن محمد بن راشد، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أن الإمارة لن تتهاون في حماية صحة وسلامة الجميع.

وقال في اجتماع للجنة اليوم الأربعاء: "حكومة دبي تراقب عن كثب وعلى مدار اليوم تطورات الوضع الوبائي عالميا وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أعلى مستويات السلامة للمجتمع داخليا، والقرار يعتمد دائما على نتائج الرصد الدقيق والمعطيات والحقائق العلمية، ويشارك في صنعه فريق على درجة عالية من الكفاءة ومن كافة التخصصات".

وأضاف "لدينا القدرة على التعامل بكل اقتدار مع كل السيناريوهات المحتملة، مطمئنين في ذلك إلى تمام الاستعداد على مستوى التجهيزات والكوادر الطبية اللازمة لتقديم المساعدة والخدمات الطبية لكل من يحتاجها في هذه المرحلة".

وذكر أن توفير الدولة للقاحات المعتمدة وفق أفضل المعايير العالمية هدفها حماية المجتمع من الجائحة بزيادة مناعة أفراده، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على مسارعة الخطى في هذا الاتجاه، بما يسهم في خفض فرص انتشار الفيروس إلى أدنى حدود ممكنة.

وأوضح أن الوضع في دبي والإمارات عموماً مطمئن وفق المعايير الدولية، بفضل تكثيف الإجراءات الاحترازية ومضاعفة العمل على المستويين الاتحادي والمحلي لوضعها موضع التنفيذ الدقيق.

ودعا المجتمع بكافة مكوناته من مواطنين ومقيمين وزوار إلى اتباع الإجراءات الإحترازية بدقة والتعاون في إنجاحها من خلال الالتزام بها وتطبيقها بصورة محكمة سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.