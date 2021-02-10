ألمانيا: توقعات بانخفاض انبعاثات السيارات بواقع 740 ألف طن بسبب ضريبة الكربون

أشارت تقديرات معهد "آر دبليو إي" الألماني للأبحاث الاقتصادية في مدينة إيسن إلى أن ضريبة ثاني أكسيد الكربون التي تم تطبيقها مطلع العام الحالي يمكنها أن تخفض حجم الانبعاثات الكربونية لسيارات الركاب في ألمانيا بمقدار 740 ألف طن على الأقل.

وكتب باحثو المعهد اليوم الأربعاء أن هذه الكمية تعادل نحو 8ر0% من الانبعاثات الكربونية الصادرة من سيارات الركاب، وذكروا أن من الممكن تحقيق انخفاض بنفس هذه الكمية في حال إبطال تشغيل نحو 360 ألف سيارة.

وتم فرض الضريبة بقيمة 25 يورو على كل طن من الانبعاثات الكربونية الصادرة عن احتراق الديزل والبنزين وزيت التدفئة والغاز الطبيعي، ومن المنتظر أن ترتفع هذه القيمة إلى 55 يورو للطن بحلول عام 2025، ومن المتوقع عندئذ أن ينخفض حجم الانبعاثات الكربونية بمقدار 62ر1 مليون طن على الأقل بما يعادل نحو 7ر1% من الانبعاثات الكربونية الصادرة من سيارات الركاب أو بما يعادل إبطال تشغيل نحو 790 ألف سيارة.

وقيم الباحثون بيانات التنقل على مدار فترة زمنية بلغت 15 عاما، وتبين الباحثون من خلال التحليل حدوث انخفاض في الكيلومترات المقطوعة والاستهلاك الإجمالي مع ارتفاع تكلفة الوقود، لكنهم نوهوا إلى أن هذا الأمر انطبق فقط على سيارات البنزين، بينما لم يتغير الاستهلاك بالنسبة لسيارات الديزل مع تغير السعر.

ورأى الباحثون أن السبب في ذلك هو أنه يكثر استخدام سيارات الديزل من قبل أشخاص يضطرون للتنقل كثيرا لأسباب مهنية أو عائلية، وبالتالي لا يلتفتون إلى ارتفاع أسعار الوقود.