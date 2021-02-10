وزراء الداخلية العرب يدعون لوضع معايير للحد من تزوير وثائق السفر

دعا المشاركون في المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات إلى وضع معايير وأسس عالية المستوى للحدّ من ظاهرة تزوير وثائق السفر وتقليدها، بما في ذلك استخدام الشرائح الالكترونية البيومترية، وتكثيف وسائل الحماية من التزوير كالأختام، والعلامات السرية، والأحبار الخاصة.

جاء ذلك خلال البيان الختامي للمؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والذي اختتم أعماله، اليوم، بتونس، بعدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين هذه الأجهزة في الدول العربية.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تكثيف الدورات التدريبية لرفع مهارات العاملين في تدقيق جوازات السفر ورفع قدراتهم وكفاءتهم في مجال كشف الوثائق المزورة، والطلب إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الاستمرار في إعداد برامج بهذا الشأن.

كما دعا الجهات المعنية في الدول الأعضاء إلى بناء علاقات شراكة مع الوكالات والأجهزة النظيرة في الدول المتقدمة، والاستفادة مما توفره من تقنيات وخبرات في مجال مكافحة تزوير وثائق السفر، وكذلك موافاة المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة بتقارير تقييمية للأجهزة المستخدمة لديها في كشف جوازات ووثائق السفر والهوية المزورة، على أن يقوم المكتب في ضوء ذلك بإعداد دليل عربي تقييمي لهذه الأجهزة وعرضه على المؤتمر المقبل.

كما طلب المؤتمر إلى الأمانة العامة إدراج بند دائم على مؤتمر رؤساء أجهزة الهجرة والجوازات حول المستجدات في مجال تزوير وثائق السفر وسبل مواجهتها، بحيث يكون مناسبة لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بهذا الشأن، على أن يتم تعميم تلك المستجدات على الدول العربية. واستطلاع آراء الدول الأعضاء بشأن إنشاء منصة أو آلية لتبادل الخصائص الحيوية للمسافرين، وعرض الموضوع على المؤتمر المقبل.

وطلب المؤتمر إلى الأمانة العامة تعميم الخطة الاسترشادية لتعامل أجهزة الهجرة والجوازات العربية مع اللاجئين في صيغتها المعدلة، على الدول الأعضاء، لإبداء ملاحظاتها بشأنها على أن تقوم الأمانة العامة بتشكيل لجنة من ممثلي الدول الأعضاء لإعادة صياغتها وعرضها على المؤتمر المقبل.

ودعا المؤتمر الدول المضيفة للاجئين، بالتعاون مع الهيئات المعنية، إلى إعداد برامج لتوعية اللاجئين للحيلولة دون استقطابهم من قبل جماعات الإجرام المنظم، وخاصة التنظيمات الإرهابية، فضلا عن الطلب الى الأمانة العامة للمجلس والجهات المعنية في جامعة الدول العربية التواصل بهذا الشأن مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وسائر الهيئات الإقليمية والدولية المعنية.

كما طلب المشاركون في المؤتمر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بإعداد دراسة عن اللاجئين السوريين في الدول العربية، وعرضها على المؤتمر المقبل.

وإلى جانب ذلك، طلب المؤتمر من الأمانة العامة ومكتبها العربي المتخصص بشؤون المخدرات والجريمة إعداد خطة استرشادية لمواجهة الهجرة غير الشرعية وعرضها على المؤتمر المقبل.

وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.

وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس عبر الدائرة التلفزيونية، وذلك بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة الهجرة والجوازات وممثليهم في الدول العربية، فضلا جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.