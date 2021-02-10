بريطانيا تلغي مخصصات برنامج دعم العزل الحراري للمساكن

قررت الحكومة البريطانية، إلغاء خطة إنفاق 3 مليارات جنيه إسترليني (2ر4 مليار دولار) على تحسين أنظمة العزل الحراري للمساكن، بهدف تقليل استهلاك وقود التدفئة في إطار خطة الحكومة للحد من الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم الأربعاء، إن الحكومة لن تضع مخصصات للبرنامج المعروف باسم "منحة المنازل الخضراء" خلال العام المالي المقبل في ظل عدم إقبال المواطنين على الاستفادة منه.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الأرقام الرسمية تشير إلى أنه من بين 103آلاف و833 طلبا للحصول على المنحة، وافق المسؤولون، أو رفضوا 86 ألف طلب فقط حتى الآن. ويعني هذا أنه تم إنفاق 5% فقط من مخصصات البرنامج خلال العام المالي الحالي البالغة 5ر1 مليار جنيه إسترليني.

يذكر أن المباني مسؤولة عن نحو ثلث الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في بريطانيا، لذلك فإن القضاء على تسرب حرارة التدفئة من المنازل من خلال تحسين عزلها يعتبر عنصرا أساسيا في خطة بريطانيا الرامية إلى الوصول لصر انبعاثات غازية.

وتواجه الحكومة البريطانية صعوبة في إقناع المواطنين باتخاذ خطوات لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المنازل والذي سيؤدي إلى تقليل قيمة فاتورة استهلاكهم من الطاقة.

ولم يكن برنامج "منحة المنازل الخضراء" هو الأول الذي يحاول إقناع البريطانيين بتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ففي عام 2015 تخلت الحكومة عن برنامج "الاتفاق الأخضر" الذي كان يقدم تسهيلات لقروض صيانة المساكن، بسبب ضعف الإقبال عليه أيضا.