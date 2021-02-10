عجز الموازنة الأمريكية يرتفع بنسبة 89% في ربع السنة الأول

كشفت بيانات اقتصادية أمريكية نُشرت اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عجز الموازنة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، في ظل تزايد معدل الإنفاق الحكومي، مع ارتفاع عجز الموازنة في أول 4 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 89% على أساس سنوي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن عجز الموازنة بلغ 162.8 مليار دولار في يناير الماضي، مقابل 32.5 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام واحد.

وشهد الإنفاق الحكومي ارتفاعا من 404.8 مليار دولار في يناير 2020 ليصل إلى 547.4 مليار دولار في الشهر الماضي، بينما زادت الإيرادات إلى 384.6 مليار دولار في يناير مقابل 372.2 مليار دولار في العام السابق له.

وجاء تنامي معدل الإنفاق في ل موافقة الحكومة الأمريكية على حزمة تحفيز ثانية في شهر ديسمبر الماضي، لمساعدة الأسر والشركات على التعامل مع تداعيات جائحة "كوفيد-19".