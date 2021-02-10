واشنطن قلقة إزاء عدم وجود اتفاق بشأن الانتخابات في الصومال

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ بشأن عدم وجود اتفاق بين القوى السياسية في الصومال على إجراء الانتخابات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء: "ندعو قادة الصومال إلى مواصلة الحوار بشكل عاجل حتى يكون من الممكن إجراء انتخابات وطنية الآن".

وأضاف أن "المأزق الحالي يعرقل الإصلاحات الضرورية وجهود محاربة الإرهاب، ومن شأن التأجيل المستمر أن يزيد من مخاطر عدم الاستقرار".

يذكر أن الصومال كان يعتزم إجراء أول انتخابات تشريعية ورئاسية مباشرة منذ عقود هذا العام، لكن السلطات تراجعت عن هذه الخطط في وقت لاحق على خلفية الأوضاع الأمنية الصعبة في البلاد، وقررت إجراء انتخابات غير مباشرة للبرلمان الذي سيختار الرئيس لاحقا.

ولم تطبق الخطة لإجراء الانتخابات غير المباشرة أيضا، وسط خلافات بين القوى السياسية واتهامات المعارضة للحكومة بتعبئة اللجنة الانتخابية بحلفاء الرئيس الحالي محمد عبد الله محمد.