 الملك فؤاد الثاني يستقبل حفيدة جديدة - بوابة الشروق
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الملك فؤاد الثاني يستقبل حفيدة جديدة


نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 1:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 1:36 م

أعلنت الصفحة الرسمية للملك فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر، عن استقباله حفيدا جديدا لينضم للعائلة، عبر منصة التواصل الاجتماعي في "سبوك".

وذكر في المنشور: "يسعد جلالة الملك فؤاد الثاني، أن يعلن عن ميلاد حفيدته (دنيا ناريمان آديل) لابنته صاحبة السمو الملكي الأميرة فوزية لطيفة، وزوجها السيد سيلڤان رينودو"، وللمولودة أخ أكبر يدعى "نائل".

ولدت الطفلة في الساعة الثانية، يوم الأربعاء 3 فبراير الجاري، في مستشفى الأميرة جريس بإمارة موناكو، وهي إمارة ذات سيادة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط في منطقة الريفييرا الفرنسية.

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