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الديمقراطيون في مجلس النواب يعرضون أدلتهم لعزل ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي كلمة بولاية ويسكونسن يوم 25 يونيو 2020. تصوير: كارلوس باريا - رويترز.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي كلمة بولاية ويسكونسن يوم 25 يونيو 2020. تصوير: كارلوس باريا - رويترز.
واشنطن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 11:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 11:25 م

عرض أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، أدلتهم حول لماذا يجب على مجلس الشيوخ عزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بسبب دوره في تحريض حشد غاضب على اقتحام مبنى الكابيتول.

وأشار إيريك سوالويل، وهو نائب ديمقراطي من كاليفورنيا، إلى أن ترامب أنفق ملايين الدولارات على الإعلانات التي تروّج لادعاءات كاذبة عن تزوير الانتخابات وتشجيع الناس على الاحتجاج يوم 6 يناير.

ورأى عضو الكونجرس خواكين كاسترو، وهو ديمقراطي من ولاية تكساس، أن ترامب يمثل خطرا على الديمقراطية لأنه شكك في صحة نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في نوفمبر 2020.

وقال كاسترو: "لقد جعل (ترامب) قاعدته (الانتخابية) تعتقد حقًا أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يخسر بها هي تزوير الانتخابات. أعضاء مجلس الشيوخ: نعرف جميعا ونفهم جميعا مدى خطورة هذا على بلادنا".

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