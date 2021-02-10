 منظمة الصحة العالمية توصي باستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا - بوابة الشروق
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منظمة الصحة العالمية توصي باستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

جنيف - د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 6:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 6:18 م

أوصت منظمة الصحة العالمية ومستشاروها العلميون، باستخدام لقاح أسترازينيكا ضد مرض كورونا، برغم التقارير التي تشير إلى محدودية فعاليته في بعض الحالات.


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