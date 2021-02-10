منظمة الصحة العالمية توصي باستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

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أوصت منظمة الصحة العالمية ومستشاروها العلميون، باستخدام لقاح أسترازينيكا ضد مرض كورونا، برغم التقارير التي تشير إلى محدودية فعاليته في بعض الحالات.