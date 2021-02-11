مستشارة ألمانيا: كنت أود فتح المدارس والحضانات مطلع مارس

صرحت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بأنها كانت تود إعادة فتح المدارس والحضانات مطلع مارس المقبل.

جاءت هذه التصريحات لميركل في أعقاب المشاورات التي أجرتها مع رؤساء حكومات الولايات عبر الفيديو حول سبل مواجهة كورونا في الفترة اللاحقة. وانتهت هذه المشاورات بترك البت في فتح المدارس والحضانات لحكومة كل ولاية على حدة.

وأوضحت المستشارة أنها كان لديها تصورات معينة خاصة بها لكنها أشارت إلى أن النظام الاتحادي يتضمن اختصاصات راسخة للولايات، تتعلق بالمدارس والحضانات، " وبالتالي، فإنه ببساطة شديدة ليس من الممكن أن أفرض رأيي كمستشارة كما لو أن لي حق النقض في هذا الأمر"، وتابعت بالقول أنها لهذا السبب، قالت إن السيادة الثقافية مهمة وإن الولايات ستتخذ القرارات انطلاقا من مسؤوليتها الذاتية.

تجدر الإشارة إلى أن أغلب المدارس والحضانات في ألمانيا إما مغلقة أو تعمل بشكل مقيد منذ منتصف ديسمبر الماضي وثمة استثناءات لسنوات الشهادات وعروض رعاية لأطفال الحضانات وتلاميذ المدارس الابتدائية عندما لا تتوافر إمكانيات أخرى لأولياء أمورهم.